Zugleich würdigte Djokovic mit emotionalen Worten Nadal nach dessen Rücktrittsankündigung. "Danke, dass du mich in unserer Rivalität, die mich als Spieler am meisten geprägt hat, so oft an meine Grenzen gebracht hast."

Der 38-jährige Nadal hatte am Donnerstag bekanntgegeben, dass er nach der Finalrunde des Davis Cups vom 19. bis 24. November im spanischen Malaga seine Laufbahn beenden wird. Nadal gewann unter anderem 22 Mal den Titel bei einem der vier Grand-Slam-Turniere Australian Open, Wimbledon, French Open und US Open. Damit ist er die Nummer zwei hinter Djokovic (23) und vor Roger Federer (20). Überdies stand er insgesamt 209 Wochen an der Spitze der Weltrangliste.