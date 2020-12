Terrorakte als IS-Mitglied? Iraker in Wien wegen Anschlagsserie auf ICE-Züge vor Gericht

Der Anklage zufolge hatte er in drei von vier Fällen die ICE-Strecke zwischen Nürnberg und München im Visier. Bei Allersberg hatte er mit einer Balken-Konstruktion, mit Holzkeilen und später mit einem über die Gleise gespannten Stahlseil die Züge attackiert. Dabei kollidierte ein mit 160 Passagieren besetzter ICE mit Tempo 204 mit dem Stahlseil. Außer einem Lichtblitz und Schäden an Frontscheibe sowie am Lack passierte allerdings nichts.

Außerdem soll der Angeklagte im Dezember 2018 an einer S-Bahn-Station in Berlin ein Seil mit Hakenkrallen auf die Oberleitung geworfen haben, um einen Zug entgleisen zu lassen. Auch dieser Anschlag scheiterte. Das Original eines Drohschreibens vergaß er beim Kopieren in einem Copy-Shop. Das wurde eine wichtige Spur.

