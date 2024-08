Am Sonntag hätten sich spontan 60 Vereinsmitglieder an der Halle des Vereins getroffen, um gemeinsam zu trauern. "Wir haben geredet, geweint, unseren Gefühlen freien Lauf gelassen", sagte Globisch der Zeitung.

Beim mutmaßlich islamistischen Anschlag von Solingen hatte ein Angreifer am Freitagabend auf einem Stadtfest drei Menschen mit einem Messer getötet und acht weitere verletzt. Mutmaßlicher Täter ist der 26-jährige Syrer Issa Al H., der in Untersuchungshaft sitzt. Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen ihn unter anderem wegen Mordes und wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS).