Terrorismus Ein "Rädelsführer" und die "Reichsbürger" in Thüringen

Heinrich XIII. Prinz Reuß fiel bereits in der Vergangenheit mit kruden Thesen auf. 2019 sprach er als Redner auf dem "Worldwebforum" und behauptete unter anderem, Deutschland sei seit dem Zweiten Weltkrieg kein souveräner Staat mehr, sondern werde von Alliierten verwaltet.

Szene enorm aktiv in Thüringen

Landesverfassungsschutz-Präsident Stephan Kramer sagt, der 71-Jährige sei in Thüringen "außerordentlich aktiv". Die Reichsbürgerszene in Thüringen wiederum sei sehr aktiv und energiegeladen. Kramer verweist auf Verbindungen zu anderen rechten Gruppen einschließlich der AfD von Landeschef Björn Höcke. Man habe in Thüringen erlebt, "dass auf diversen "Spaziergängen" und Montagsdemonstrationen "Reichsbürger", AfD und subkulturelle Rechtsextremisten aufgetreten sind".

Viele Gruppierungen in der Szene machten inzwischen gemeinsame Sache. Dabei sei klar, wer die Führung habe: "Das ist die AfD und so Leute wie der Prinz", sagt Kramer. AfD-Landeschef Höcke sagt dazu auf Nachfrage nur so viel: Kramer sei Regierungsbeamter, "der jederzeit vom Minister entlassen werden kann, weisungsgebunden und in meinen Augen nichts anderes als ein Herrschaftswerkzeug des (Innenministers) Maier".

Der Verfassungsschutzbericht Thüringen für 2020 spricht von 740 Anhängern der Reichsbürgerszene im Land. Die Landtagsabgeordnete Katharina König-Preuss (Linke) befasst sich seit Jahren mit Rechtsextremismus, unter anderem auch mit den Aktivitäten der Terrorgruppe NSU. "Thüringen ist seit Jahren ein Rückzugsort für Reichbürgerstrukturen", sagt sie. Dass die Behörden nun bundesweit einschreiten, begrüßt sie genauso wie ihr Parteikollege Möller, der amtierende Bürgermeister von Bad Lobenstein. Er sagt nach der Razzia auf dem Jagdschloss: "Meine erste Reaktion: Es wird Zeit."