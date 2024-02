Islamabad - Am Tag vor den Parlamentswahlen in Pakistan kam es zu tödlichen Anschlägen auf Wahlkreiskandidaten. Bei einer Explosion in einem Büro eines Wahlkreiskandidaten in der südwestlichen Provinz Baluchistan sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. 25 weitere wurden verletzt, wie ein Sprecher der örtlichen Verwaltung der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch mitteilte.