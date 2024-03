Terrorismus RAF-Fahndung: Keine Festnahme bei weiterer Durchsuchung

Am späten Abend sagte die LKA-Sprecherin, die Durchsuchungsmaßnahmen dort seien fürs Erste beendet. Allerdings werde die Wohnung in der Grünberger Straße weiterhin kriminaltechnisch untersucht, was noch Tage in Anspruch nehmen könne. An dem Bauwagengelände waren auch am Sonntagabend noch Beamte im Einsatz, wie ein dpa-Reporter beobachtete.