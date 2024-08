Stadtgesellschaft Die Stadtbibliothek: Ort der Begegnung und der Bildung

Die Lörracher Stadtbibliothek ist mehr als eine Bücherei: Sie ist ein Ort der Bildung, der Lese-Förderung und des Austauschs der Generationen – mitten in der Stadt, ohne Konsumzwang und offen für alle. Wo gibt es so was noch?