Terrorismus: Zehn Jahre #BringBackOurGirls: Endloser Albtraum in Nigeria

Der Großteil der Entführungen findet mittlerweile im Nordwesten des Landes statt. Dort treiben Banden von Warlords ihr Unwesen, die Bauern zur Zwangsarbeit entführen oder Lösegelder von Familienangehörigen fordern. Die sogenannten Banditen sind auch für die jüngsten Massenentführungen von Schulkindern verantwortlich. "Die Entführung der Chibok-Mädchen hat absolut die Generation von Banditen inspiriert, die wir heute haben", analysiert Sicherheitsberater Yahuza Getso Ahmad im Onlinemedium Semafor.

SBM: Millionen-Einnahmen für die Erpresser

Der Weltbank zufolge lebte zuletzt mehr als jeder Dritte in Nigeria in extremer Armut von weniger als 2 Euro am Tag. Steil ansteigende Preise, Mangelwirtschaft und Ernteausfälle wegen blutiger Konflikte treiben viele aus Verzweiflung in die Kriminalität, erklären Experten. Entführungen sind vergleichsweise risikoarm und bringen viel Geld. Lösegeldzahlungen sind seit 2022 in Nigeria verboten – praktisch verscherbeln Familien weiterhin alles, was sie haben, um Kinder wieder freizukaufen. Nach Schätzung von SBM fließen jährlich Millionen Euro in die Kassen der Erpresser.

Auch wenn der Kampf gegen Bildung für Mädchen als Motiv nicht mehr im Vordergrund steht, drohen katastrophale Auswirkungen auf eine ganze Generation. Nach Zahlen des UN-Kinderhilfswerks Unicef von 2022 besucht mehr als die Hälfte aller Mädchen in Nigeria keine Schule. Besorgte Eltern verheiraten Mädchen so früh wie möglich, um sie vor Schlimmerem zu schützen. Tausende Schulen sind geschlossen oder zerstört. Nigerias Regierung rief nach dem Chibok-Fall eine Initiative ins Leben, die Schulen sichern sollte. Hilfsgelder und Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe kamen aus der ganzen Welt, doch ihr Verbleib ist nicht geklärt.