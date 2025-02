Dem Tunesier wurde vorgeworfen, in der Kirche in der südfranzösischen Stadt am 29. Oktober 2020 drei Menschen mit einem Messer getötet und sieben weitere schwer verletzt zu haben. Einsatzkräfte schossen den Täter damals nieder. Er überlebte schwer verletzt.

Angeklagter bringt Tat mit Leid von Muslimen in Zusammenhang

Am Montag hatte der Angeklagte überraschend ein Geständnis abgelegt und seine Tat in Zusammenhang mit Leid gestellt, das nach seiner Darstellung Muslimen zugefügt wird. "Sie töten jeden Tag Muslime", sagte der Angeklagte mit Blick auf die westliche Welt. "Und diese Muslime, die sterben, sind unschuldig. Haben sie nicht auch eine Familie?" Zum Prozessbeginn hatte der Angreifer noch vorgegeben, sich an nichts erinnern zu können.