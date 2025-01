Testflug: Hohe Wellen: Blue Origin verschiebt Start mit neuer Rakete

Cape Canaveral - Das private Weltraumunternehmen Blue Origin hat den geplanten ersten Start seiner neuen leistungsstarken Rakete um zwei Tage verschoben. Wegen starker Winde und hoher Wellen im Teil des Atlantiks, wo die Zündstufe sanft landen solle, könne die Rakete "New Glenn" nun frühestens am Sonntag (12. Januar) starten, nicht wie ursprünglich geplant am Freitag, teilte das von Amazon-Chef Jeff Bezos (60) gegründete Unternehmen mit. Ein dreistündiges Startfenster öffne sich um 7 Uhr deutscher Zeit.