Testkäufe in Lörrach Minderjähriger erhält keinen Alkohol im Einzelhandel

Die Polizei und die Stadt Lörrach haben gemeinsam mit pädagogischer Begleitung der Villa Schöpflin vor wenigen Tagen zum ersten Mal in diesem Jahr einen möglichen illegalen Verkauf von Alkohol an Minderjährige kontrolliert. Alle erfolgten Testkäufe im Einzelhandel in der Lörracher Innenstadt wurden korrekt abgewickelt.