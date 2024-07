Viel Zeit bis zum ersten Olympia-Turnier für das Team überhaupt bleibt nicht mehr, bereits am Montag in einer Woche geht es los. Zuvor stehen in London noch zwei Tests gegen Gold-Favorit USA und Großbritannien auf dem Programm. Dort sollen endlich auch die Sabally-Schwestern und Fiebich dabei sein. In der Vorrunde in Lille geht es dann in Gruppe C zum Auftakt gegen Belgien und anschließend noch gegen Japan und die USA um den Einzug in die K.-o.-Runde.