Tijjani Reijnders hatte die Gastgeber in der 40. Minute in Führung gebracht, danach erhöhten am Freitagabend Georginio Wijnaldum (72.) und die eingewechselten Bundesliga-Legionäre Wout Weghorst (84.) von der TSG 1899 Hoffenheim sowie Donyell Malen (86.) von Borussia Dortmund. "Der Start war schlecht, unruhig, schlampig", haderte Koeman beim niederländischen Sender NOS. So wie sie gespielt hätten, seien sie dem EM-Titel sicher nicht näher gekommen.

Die Niederländer treffen in der EM-Gruppe D auf Vizeweltmeister Frankreich, Österreich unter dem deutschen Trainer Ralf Rangnick und dem Gewinner des Playoff-Finals zwischen Wales und Polen. Die Schotten sind wiederum der Auftaktgegner der deutschen Mannschaft bei der EM vom 14. Juni bis 14. Juli.