Teuerung Experten erwarten bis 2026 Rückgang der Inflation weltweit

"Die Erwartungen zum Jahresbeginn sind ermutigend, weil die Experten im Vergleich zum Vorquartal etwas niedrigere Inflationsraten sehen", sagte der Münchner Professor Niklas Potrafke am Donnerstag. "Dennoch bleibt die Inflation auf einem sehr hohen Niveau."

Besonders hoch sind die Inflationserwartungen für dieses Jahr in Südasien (23 Prozent), Südamerika (25 Prozent), Nordafrika (32 Prozent) und Ostafrika (35 Prozent). In Westeuropa (5,4 Prozent), Nordamerika (5,2 Prozent) und Südostasien (5,3 Prozent) liegen sie deutlich unter dem globalen Durchschnitt. "Zum Rückgang der Inflationserwartungen in Europa haben auch die Zinserhöhungen der EZB im Dezember beigetragen", sagte Potrafke. Die EZB hatte den Leitzins im Dezember um 0,5 Prozentpunkte erhöht.