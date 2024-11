Textilgeschichte: Als Männer bunte Wäsche trugen

Bonbonfarbene Männerunterwäsche

Er entwarf für das in Radolfzell am Bodensee stationierte Unternehmen bonbonfarbene Männerunterwäsche in Rot, Gelb und Blau und wurde dadurch zum Vorreiter der farbigen Männerunterwäsche im deutschsprachigen Raum, was heute völlig in Vergessenheit geraten ist.

Poster von Werbekampagnen aus dem Nachlass des Künstlers in der Ausstellung geben einen spannenden Einblick in die Zeit. Die Werbegeschichte von „Gerd und Klaus“, die dem Leser ihren fiktiven Tagesablauf näher bringen, regt heute zum Schmunzeln an.

Miederware mit Blumenmuster

Baumann designte aber auch Mode für Frauen. In seiner S-Linie bei Schiesser hatte er Tagwäsche und Miederware mit Blumenmuster entworfen, welche Hausfrauen Zuhause glücklich und zugleich hübsch und sexy machen sollten.

Baumann entwarf auch Designs für Kopftücher, die damals in Mode waren. Foto: Elisabeth Schröder

„Es ist auch überliefert, dass Baumann einen BH entworfen hat“, merkt Barbara Brutscher an und zeigt auf alte Reklamefotos.

Kopftücher waren damals „en vogue“

Besonders stolz ist die Museumsleiterin auf die provisorische Umkleidekabine, aus der neckisch mit einer Frau mit Baumann-Kopftuch herauslugt. Kopf- und Halstücher waren zur damaligen Zeit sehr beliebt und wurden von Frauen oft und gern getragen. „Baumann war sehr ordentlich. Er hat alles kleinteilig beschriftet und Inventarlisten geführt“, sagt Brutscher. Nur dadurch ist das Lebenswerk Baumanns nun in so großer Vielfalt in den beiden Weiler Ausstellungen zu sehen.