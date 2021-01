Textilhandel bricht ein Rekordumsatzplus im Einzelhandel

Nach einem Bericht des Fachmagazins TextilWirtschaft (dfv Mediengruppe) verloren Modehandelsunternehmen im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr knapp ein Drittel ihrer Erlöse. Mit diesem historisch hohen Umsatzminus hat sich der Abschmelzungsprozess des stationären Modehandels massiv beschleunigt. Zuletzt hatte es im Jahr 2010 einen positiven Jahresabschluss gegeben, seitdem schrumpft der Markt Jahr für Jahr.

Gefragt waren bei den Kundinnen und Kunden in den ersten elf Monaten des vergangenen Jahres auch Einrichtungsgegenstände, Haushaltsgeräte und Baubedarf - mit einem Umsatzzuwachs von 6,0 Prozent (November: plus 15,4 Prozent). Der Umsatz von Lebensmitteln und Getränken legte im November zwar lediglich um 0,8 Prozent zu, wuchs aber in den ersten elf Monaten um 5,1 Prozent.

Mitte Dezember waren die Beschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wegen steigender Infektionszahlen verschärft worden. Viele Geschäfte sind seitdem geschlossen.

Laut einer aktuellen HDE-Umfrage unter mehr als 700 Unternehmen, fürchten knapp zwei Drittel der Innenstadthändler um ihre Existenz. "Für viele Händler ist es schon kurz nach zwölf", sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth am Montag. Allein in der vergangenen Woche habe der vom Lockdown betroffene Einzelhandel rund fünf Milliarden Euro Umsatz verloren. Im gesamten Jahr 2020 seien es rund 36 Milliarden Euro.

Der Handel fühlt sich in der Krise alleingelassen. "Die Lage ist wirklich sehr ernst", erklärte Genth. "Bundesfinanzminister Olaf Scholz kündigt zwar immer Milliardenhilfen an, tatsächlich kommen die Hilfen aber nicht zur Auszahlung, weil die Zugangshürden viel zu hoch sind." In den nächsten Monaten drohe eine Insolvenzwelle im Einzelhandel. Viele Unternehmen, die von dem zweimaligen Lockdown betroffen seien, hätten ihr Eigenkapital weitgehend aufgezehrt und benötigten jetzt wirtschaftliche Unterstützung. Andernfalls drohe das Aus "für bis zu 50.000 Geschäfte".

© dpa-infocom, dpa:210105-99-905815/3