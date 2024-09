Textilmuseum Zell: Auch in der Winterpause aktiv

Thomas Döbele, erster Vorsitzender des Vereins Wiesentäler Textilmuseum Zell im Wiesental, hat bei der Generalversammlung des Vereins am Mittwoch auf die Entwicklung des Museums in jüngster Zeit hingewiesen. Nach dem Saisonende im Jahr 2023 musste der Verein eine neue Webkette für den Handwebstuhl anfertigen. Für eine provisorische Umwickelstation war das Know-how von Vereinsmitglied Wolfgang Kiefer, der Maschinenschlosser ist, notwendig. Sehr aufwendig war es, 2200 Fäden über die Breite mit Klebstreifen zu fixieren, sie in zwei Zentimeter lange Segmente zu schneiden und dann die Fäden per Hand in den Führungskamm einzulesen.