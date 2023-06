«The Age of Pleasure» Ein euphorisches Feuerwerk: Janelle Monáes neues Album

"The Age of Pleasure" markiert einen deutlichen Wendepunkt für Monaé, denn das Album nimmt Abschied von futurischen Konzepten. Die vorherigen Alben "Metropolis: Suite 1 (The Chase)", "The ArchAndroid", "The Electric Lady" und "Dirty Computer" definierten den einzigartigen Stil der Künstlerin und ihre konzeptuell grenzübergreifende Musik.

Mit "The Age of Pleasure" kehrt Janelle Monáe zurück in die Gegenwart und präsentiert ein euphorisches Feuerwerk - Texte zu den Themen Gender, Sexualität und queerer Identität inklusive. Für Monáe ist das Album eine Einladung, die eigenen Sinne zu erkunden und Freude zu erleben. Das kann die Zubereitung eines Essens sein oder die Lektüre eines guten Buches bei Regen. Es geht darum, sich selbst und das Leben zu genießen - in welcher Form auch immer das geschieht. "Das ist der Zweck dieses Albums: im Moment zu sein, Freude zu zentrieren mit den Menschen, die du liebst, in deinem sicheren Raum, in deiner geschaffenen Oase", sagt Janelle Monáe im Gespräch der Deutschen Presse-Agentur.