The Candle And The Flame Familienprojekt: Robert Forster meldet sich zurück

Die neun Songs auf "The Candle And The Flame" wurden über sechs Monate in Forsters Heimatstadt Brisbane eingespielt. Das Album beinhaltet sowohl Balladen wie "Tender Years" und "When I Was A Young Man" als auch den energiegeladenen Zweizeiler "She's A Fighter".

Mit der ganzen Familie

Der Text zu diesem Song ist seiner deutschen Ehefrau und musikalischen Wegbegleiterin Karin Bäumler gewidmet. Forster schrieb den Song im Zuge von Bäumlers Krebsdiagnose im vergangenen Jahr. Er besteht nur aus zwei Textzeilen: "She’s A Fighter" und "Fighting For Good". Das Stück wurde auch als reines Familienprojekt eingespielt: Neben Forster an der Akustikgitarre sind Sohn Louis an Gitarre und Percussions, Tochter Loretta am Bass und Karin Bäumler am Xylophon zu hören. "Weil uns der Song so viel bedeutet, haben wir uns dazu entschieden, ihn als Familie aufzunehmen", sagte Forster.