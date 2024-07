«The Country Girls»: Irische Schriftstellerin Edna OBrien mit 93 gestorben

Darin geht es um zwei junge Frauen aus dem ländlichen Raum. In Irland wurde die Geschichte von einem Justizminister als "Schmutz" gebrandmarkt, Bücher wurden gar öffentlich verbrannt. Der Roman wurde ebenso wie mehrere Folgewerke im Irland der 60er Jahre wegen zu großer erotischer Freizügigkeit verboten.

Der Überlebenskampf der irischen Frauen zählte immer zu ihren liebsten Themen, später folgten andere politische wie sozialkritische Dimensionen.

Im 1994 erschienenen "House of Splendid Isolation" (deutsch: "Das einsame Haus") spielt etwa die IRA eine entscheidende Rolle, in "Down by the River" (deutsch: "Am Fluss") geht es um die leidenschaftlich geführte Abtreibungsdebatte in Irland.