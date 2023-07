«The Feminine Divine» Kevin Rowland von Dexys singt sich frei

Stilistisch hat sich Rowland mit Dexys auf dem sechsten Album nicht allzu weit von seinem alten Sound entfernt, zumindest auf der ersten Hälfte von "The Feminine Divine". Vom Start weg ist mit "The One That Loves You" und "It's Alright Kevin (Manhood 2023)" eine launige Mischung aus Northern Soul und Pop zu hören, die - und das ist ein nicht unwesentlicher Kritikpunkt - leider teilweise mit Synthesizern eingespielt wurde, nicht mit einer Big Band. Immerhin ist Original-Posaunist Jim Paterson wieder an Bord.

Es geht auch um Männlichkeits-Konzepte

Musikalisch vollziehen Dexys mit dem Titeltrack, der sich genau in der Mitte des neuen Albums befindet, einen Bruch. Vom launigen Northern Soul wechselt der Stil mit "The Feminine Divine" und "My Goddess Is" auf einmal zu lässigem Funk mit viel Sprechgesang. Klingt eigentlich ganz lässig. "Goddess Rules" ist einem Synthesizer-Loop in Endlosschleife, zu dem sich Rowland mit einer Frau über die Regeln ihrer einseitigen Beziehung unterhält. Inhaltlich ist die Ballade "My Submission" der direkte Nachfolger.