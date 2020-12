The Weeknd "Blinding Lights" ist der Song des Jahres

Der Song im 80er-Jahre-Stil hat gut 170 Beats pro Minute und klingt so, als würde man ihn schon lange kennen. The Weeknds hohe R&B-Stimme erinnert an Michael Jacksons Part im Ohrwurm "Somebody’s Watching Me" von Rockwell aus dem Jahr 1984. Das Lied hat zudem Anklänge an Jacksons "Beat It" (1982), Rod Stewarts "Young Turks" (1981) sowie den Stil von Bands wie Depeche Mode oder The Human League.