Theater Burgfestpiele Rötteln zeigen Molières Tartuffe

In jedem Fall wird er die Komödie ins Heute transferieren. Die Überlegung, sie in evangelikalem Umfeld spielen zu lassen, hat er verworfen. Und sich für ein Setting in einem Ashram entschieden. Indien, Yoga, spirituelle Führer – all das sind Themen in unserer Gesellschaft – Tartuffe wird zum weiß gewandeten Sektenführer.

Die Besetzung

In das Ensemble zurückkehren werden nächstes Jahr Egon Klauser (Orgon) und Oliver Kugel. Oliver Rösch wird den Tartuffe geben. Erstmals wird es zudem Doppelbesetzungen geben. „Wir haben aktuell so viele gute Ensemblemitglieder, die sollen alle zum Zug kommen.“

Der „Tartuffe“ wurde im übrigen schon vor Röschs Zeit einmal auf der Burg gespielt – Mitte der 90er Jahre. Der Regisseur freut sich nun auf die „flotte, schöne, typisch französische Komödie“, mit seiner Handschrift inszeniert. Dass die Franzosen ein Händchen für Komödien haben, zeige sich ja bis heute.

Der Vorverkauf startet noch vor Weihnachten; Infos zeitnah auf der Homepage unter https://burgfestspiele-roetteln.de