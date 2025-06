Theater im Hof: Neue Spielzeit in Riedlingen beginnt bald

Vorschau: Einige der Protagonisten sind in der kommenden Saison, die mit einem Flamenco-Konzert am 26. Juli startet, wieder zu sehen. Insgesamt neun Veranstaltungen sind vorgesehen, darunter das Theaterstück von Botho Strauß „Saul“ . Auf vielfachen Wunsch konzertiert das „Das Goldberg-Projekt“ für ein Streichtrio mit Alfredo Ferre alias Onomeya erneut. Eine Hommage an ein Vogelkonzert in den Bäumen des lauschigen Gartens in Riedlingen zeigt sich im Solokonzert des Cellisten „Onomeya“ , das den Namen „In Conversation with the Birds“ trägt.