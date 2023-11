Theater im Kleinen Wiesental: Kein Abgleiten in Hoffnungslosigkeit

Zeit indes bleibe da kaum, weiß die Schauspielerin. Beschäftige man sich eingehend mit den Folgen des alltäglichen Tuns, so wie es Wahrer tut, könne man leicht in die Hoffnungslosigkeit abgleiten, das gibt sie unumwunden zu. Doch sie erlebt, dass gerade junge Menschen bereit seien, etwas zu ändern. So stellt die Schauspielerin gerade auch in Schulen die Probleme anschaulich dar und spricht mit Lehrern und Schülern. Es müsse sich etwas ändern. Die Politik verantwortlich zu machen, sei die eine Sache, selbst etwas zu tun, die andere. Schließlich, so die Umweltschützerin, ist es doch gar nicht so schwer, Einfluss zu nehmen: Jeder könne Strom aus erneuerbaren Energien (ohne Kohlestrom) beziehen, jeder könne sein Geld bei nachhaltigen Banken anlegen. Man könnte die eigene Mobilität, den eigenen Konsum und die eigene Ernährungsweise hinterfragen.