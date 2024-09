Theater in Lörrach: „Kein Platz für Liebe“ erntet viele Lacher und Szenenapplaus

Die Handlung: Die Bühne wird von einem breiten, modernen Doppelbett in der Hochzeitssuite des Lawns Hotels dominiert (Bühnenbau: Michael Wüst). Eigentlich hat das Zimmer die Nummer 13 – aber das bringt Unglück. Kurzerhand wird das Zimmer in Nummer 12a umbenannt. Schon in der ersten Szene wird klar: Die beste Zeit des Hotels ist längst vorbei. Die Hotelmanagerin Julia Hilton (Cornelia Scheurer) und die Hoteldienerin Margret (Sabine Iles) versuchen mehr schlecht als recht, die gröbsten Schäden zu reparieren.

Suite doppelt vergeben

Zudem hat eine Rezeptionistin auch noch die Hochzeitssuite doppelt vergeben. Einmal an das frisch verheiratete, schon etwas reifere Ehepaar Smith (Katja Mattern und Harald Nowotny) und einmal an Dr. Robert Garfield (Michael Wüst), der sich mit seiner Sprechstundenhilfe Michele (Daniela Schulz) für ein gemütliches Wochenende als „Mister Smith“ eingemietet hat.