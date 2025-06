Theater in Müllheim: MGM-Schüler begeistern ihr Publikum

„Wilde Rosen“ von Jorgi Slimistinos holt Shakespeares Liebestragödie in die Gegenwart: In diesem Kosmos aus blankem Hass, verdichtet auf zwei Familien, erblüht die eigentlich unmögliche Liebe zwischen Romeo und Julia, den beiden „wilden Rosen“. Ihre Zuneigung wird getragen von einer Sehnsucht nach Frieden und Harmonie. In ihrer Liebe liegt die Chance, den rational nicht mehr nachvollziehbaren Konflikt nun endlich zu befrieden.

In Doppelbesetzung

Die jungen Darsteller des großen Ensembles begeisterten in Doppelbesetzung mit ihrer Spielfreude und beeindruckten durch schauspielerisches Können, heißt es. Margaux Hartmann brillierte in ihrer leichten und einfühlsamen Darstellung der Julia, Joshua Giesel und Gereon Berger überzeugten in authentischem Spiel als Romeo. Einen französisch angehauchten Grafen Paris gab Marc Huchet, der mit seinem augenzwinkernd-ironischen Spiel das Publikum zum Lachen brachte. Lily Wohlfeil und Osawume Ojo verkörperten als Prinzessin von Verona erschütternd kühl und glatt die der menschlich-tragischen Dimension gegenüber gleichgültige Staatsgewalt, während Maui Knam als quirlig-aggressiver Tybalt lebhaft vergegenwärtigende Akzente setzte