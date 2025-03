Theater in Obereggenen: Zum Schluss finden sich die Paare

Musikverein spielt

Zum Auftakt gab das 42 Musiker starke Blasorchester unter Dirigent Thomas Moritz Kostproben aus seinem diesjährigen Sommerprogramm. Mit hörbar großem Vergnügen spielten die Musiker die moderne Gute-Laune-Polka „Ein Leben lang“ von den „Fäaschtbänklern“. Dazu kamen das atmosphärische „Mountain Wind“, Stings „Fields of Gold“, das energievolle Rockklassiker-Medley „Hey Tonight“ und der moderne, mit Nachdruck interpretierte Marsch „Barcelona 92“ mit feurigen Paso Doble Elementen.

Nach herzhaftem Beifall hieß es dann: Bühne frei für „Save the Date“. Claudia Gysels Zweiakter in Mundart fing witzig an und mündete in ausgelassene Anarchie. Unter Regie von Carola Zuberer-Moritz und Irina Keim setzte das Ensemble mit Elan die verzwickte Handlung um eine vermeintliche Hochzeit um. Zuletzt war die Bühne übersät mit Sektkorken, Bauklötzen und roten Marabufedern, mittendrin ein Hauptdarstellerpaar, das sich, „enthemmt“ durch den Konsum immer härterer alkoholischer Getränke, genuss- und temperamentvoll fetzte.