Erzählt wird, wie sich Familienmitglieder zu einer Trauerfeier für den verstorbenen Vater von Daniel treffen. Dabei läuft es anders als geplant und es kommt zu ganz unerwarteten und absurden Situationen. Unter anderem geht es um eine Pillendose, in der keine Valiumtabletten befinden, sondern LSD. Das macht sich bemerkbar bei einem der Trauergäste, der auf dem Trip völlig ausflippt, sich auszieht und aufs Dach steigt.

Unter Halluzinogenen

Ebenfalls unter Halluzinogene gesetzt wird ein Erpresser, der die Familie mit peinlichen Enthüllungen über den Verstorbenen aufschreckt. Die beiden Söhne sind in heller Aufregung, als sie erfahren, dass ihr Vater ein schwules Verhältnis gehabt haben soll; Schweigegeld wollen sie aber nicht zahlen. Und so nimmt die Trauerfeier ihren Lauf in die Katastrophe mit ständigen Komplikationen, Verwechslungen und skurrilen Zwischenfällen. Alles weitere, was noch an Unvorhersehbarem, Konflikten und schrecklichen Dingen in dieser schwarzhumorigen Komödie passiert, wird nicht verraten; das sollte man sich bei den beiden Aufführungen selbst anschauen.