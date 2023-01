Theater "Nullerjahre" über eine Jugend voller Wut und Angst

Das Mecklenburgische Staatstheater Schwerin hat das Erfolgsbuch als Theaterstück auf die Bühne gebracht. Die Uraufführung wurde vom Publikum begeistert gefeiert. Regisseurin Nina Gühlstorff ist mit ihren Darstellern, in der Mehrzahl junge Studenten der Hochschule für Musik und Theater Rostock, ein dichter, intensiver, auch verstörender Theaterabend gelungen. Bolz wirkt gerührt, als er am Ende des gut eineinhalbstündigen Stücks auf die Bühne kommt und sich mit den Theaterleuten verbeugt. "Toll", sagt der 35-Jährige in der Gasse.

Die Handlung dreht sich um eine Gang harter und starker oder hart und stark sein wollender Heranwachsender, deren gesellschaftliches Umfeld nach der Wende - während ihrer Kindheit - in sich zusammengefallen ist. In den 1960er Jahren als Vorzeige-Viertel mit über 8000 Wohnungen für 25 000 Menschen errichtet, verliert der Stralsunder Stadtteil Knieper West - wie alle ostdeutschen Plattenbaugebiete - nach der Wende alle, die sich ein Haus bauen oder eine frisch sanierte Altbauwohnung in der Innenstadt leisten können: Ingenieure, Lehrer, Erzieher, Facharbeiter mit Job. Übrig bleiben die, die plötzlich ohne Perspektive sind - arbeitslos, mal ein Ein-Euro-Job, mal eine Fortbildung, Resignation, Alkohol. Es gibt keine intakte Wirtschaft, die sie aufnehmen könnte. Ihre Kinder wachsen in einer hoffnungslosen Umgebung auf.