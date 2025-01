Theater Tempus fugit: In zwei Wochen zum fertigen Stück

Improvisationtalent ist gefragt

Die jungen Schauspieler, die eine Ausbildung zu Theaterpädagogen durchlaufen und währenddessen einerseits Theater-AGs leiten, aber auch selbst Schauspielunterricht erhalten, übernehmen jeweils mehrere Rollen. Eigentlich sei das Stück für 16 bis 17 Akteure gedacht, erläutert der Regisseur. Improvisationstalent, sowie die Kunst, blitzschnell Ausdruck und Habitus einer anderen Person anzunehmen, sind in der „Ballade von Rattenfänger“ unabdingbar.

„Leute, so können wir nicht lachen“

Immer wieder unterbricht Spirit die Spielenden mit seinen Ausrufen. Manchmal klingen sie fast schon verzweifelt, so als würde er sich innerlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen: „Leute, so können wir nicht lachen“, mahnt er. „Das könnten wir nachher noch trainieren“, bietet er gleich darauf beschwichtigend an.

Mahnt und fordert: der Regisseur Vaclav Spirit. Foto: Beatrice Ehrlich

Er gibt Hinweise: Die stummen Rollen seien das Schwierigste sagt er, an eine junge Frau gerichtet, deren Rolle in dieser Szene auf das Zuschauen beschränkt ist. Denn wenn jemand auf der Bühne innerlich abschaltet, kurz Pause macht von der Figur, die er verkörpert, dann sieht man das sofort. Die Spannung muss – auch im Schweigen – jederzeit aufrechterhalten werden.

Tipps von einem erfahrenen Theatermann

Vaclav Spirit gehört bei Tempus fugit seit fast 20 Jahren fest dazu. Immer wenn das Spielzeitteam sein erstes gemeinsames Stück auf die Bühne bringt, schlägt die Stunde für den erfahrenen Theatermanns aus Tschechien, der in den 1980er-Jahren in die Bundesrepublik Deutschland emigriert ist.

In der Kneipe vergessen die Bürger die Sorgen des Alltags. Foto: Beatrice Ehrlich

Bei Tempus fugit ist er jedes Mal wieder gespannt darauf, was für Schauspiel-Talente unter den jungen Leuten sind, aber auch, was für Herausforderungen die Zusammenarbeit mit einem immer wieder neu zusammengestellten Team mit sich bringt.

Das Stück

Die Ballade vom Rattenfänger

Nach der gleichnamigen Novelle von Viktor Dyk, in eine Bühnenfassung gebracht von Vaclav Spirit. Es spielt das Spielzeitteam 2024/25, Musik: Johan Olsson, Produktionsleitung und Regieassistenz: Philipp Kröning. Das Stück ist geeignet für Zuschauer ab 14 Jahren.

Termine

Donnerstag, 16. Januar (Premiere), 19.30 Uhr, Freitag, 17. Januar, 10 und 19.30 Uhr sowie Samstag, 18. Januar, 19.30 Uhr, jeweils im Kulturzentrum Kesselhaus Weil am Rhein, Am Kesselhaus 9.