In Gedanken waren die Mitglieder des Erwachsenentheater in Kenia, auf der Insel Oshima in Japan, in Frankreich und in Südbaden auf dem Tüllinger. „Sie haben sich gegenseitig von ihren Orten erzählt, die sie im Herzen tragen“, schildert Regisseurin Sabrina Lössl in einer Mitteilung. So waren sie gedanklich in weiter Ferne und zugleich an demselben Flecken Erde.