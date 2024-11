Theater: Von Frust und Freunden: Bühneli-Premiere begeistert das Publikum

In zahlreichen kurzen Spielszenen schlüpfen sie in immer wieder andere Rollen, um das gerade erzählte anschaulich zu machen. Die drei Schauspielerinnen werden zur Servicekraft in einem Café, zur Angestellten, zu den zwei Persönlichkeiten des Liebhabers und anderen Personen. Für diese Verwandlungen in andere Figuren stehen links und rechts Kleiderständer und Requisitgen bereit. Allein mit drei Sitzmöbeln verwandelt sich bei offener Bühne fortwährend das Bühnenbild. Ausgeklügelte Beleuchtungseffekte heben die wichtigen Personen der Handlung hervor. Dabei ist der Humor mitunter recht dunkel und bitter – auch zahlreiche Zuschauer im Publikum haben sich offenbar in den Situationen auf der Bühne wiedererkannt. Der Erfolg zeichnete sich schon früh ab: Es gab nicht nur nach jeder Szene Applaus, sondern auch einen langen Schlussapplaus.

Die zweite Premiere

Jetzt bereitet sich das Ensemble auf die zweite Premiere der Spielzeit „Der nackte Wahnsinn“ vor. Premiere soll am 11. Januar 2025 sein. Danach werden beide Stücke bei Bedarf auch im Wechsel gespielt.

www.buehneli.com