Theaterfestival in Schopfheim: Diesmal neun Vorstellungen

Das „Theaterfestival für junge Leute“ ist aus dem Schopfheimer Kulturleben nicht mehr wegzudenken. Dieses Jahr findet es am Dienstag, 12. November, am Donnerstag, 14. November, am Montag, 18. November, und zuletzt am Dienstag, 19. November, statt. Beim Pressegespräch stellte Patrick Schmidtner, der Kulturbeauftragte der Stadt, das Programm vor. In diesem Jahr gebe es mit neun Vorstellungen zwei mehr als 2023.