Theaterpreise Tony Awards: "Michael Jackson" siegt vor Hugh Jackman

Bestes Musical-Rival wurde "Company", die letzte Produktion von Broadway-Legende Stephen Sondheim - der im November gestorbene Komponist und Texter gilt vielen als größter Musicalautor in der Geschichte. "Company" gewann auch den Preis für die beste Regie und die Auszeichnung für die beste Musical-Nebendarstellerin: Patti LuPone gilt als eine der berühmtesten Broadway-Schauspielerinnen und hat bereits zum dritten Mal einen Tony Award gewonnen. Insgesamt kam das Stück auf fünf Preise.

Bestes wiederaufgelegtes Theaterstück wurde das Drama "Take Me Out" über Homosexuelle im Baseball. Bester Nebendarsteller in einem Theaterstück wurde hieraus Jesse Tyler Ferguson, bekannt aus der Fernsehserie "Modern Family". Beste Theater-Nebendarstellerin wurde Phylicia Rashad in "Skeleton Crew". Sie wurde einst einem weltweiten Publikum als Mutter Clair Huxtable in "Die Bill Cosby Show" bekannt.

Die Tony Awards gelten als wichtigster Preis für Musicals und Theaterstücke in den USA, berücksichtigen aber nur Produktionen, die im zurückliegenden Jahr in einem der 41 Broadway-Häuser im New Yorker Theaterviertel neu aufgeführt wurden.