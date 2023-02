Thema im Bauausschuss Werbeschild ist erlaubt

Die Stadträte willigten entgegen der Empfehlung der Verwaltung nicht ein. Er sei überrascht vom Verhalten des Landratsamts, so Thomas Kuri (CDU). Denn nebendran sei eine Werbeanlage abgeschmettert worden mit der Begründung, dass Autofahrer abgelenkt werden könnten. Das geplante Werbeschild entschärfe den Gefahrenpunkt an der B 317 nicht, so Kuri, der auf den Antrag seiner Fraktion verwies, den Gefahrenpunkt dringend zu entschärfen. Die Stadt dürfe sich das Vorgehen des Landratsamts nicht gefallen lassen.