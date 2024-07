Theodor-Heuss-Realschule: Die Prüfungen sind überstanden

An Denis Specht (10b) wurde der Theodor-Heuss-Geschichtspreis der Theodor-Heuss-Stiftung für besondere Leistungen im Fach Geschichte verliehen. Die sprachlichen Fachschaftspreise gingen in Deutsch an Sonia Sipos aus der 10a, in Englisch an Sofia Celano 10c und in Französisch an Cristiano Braun 10b. Wegen besonderer Leistungen erhielt Sofia Celano aus der 10c den Fachschaftspreis in Gemeinschaftskunde. Den mathematischen Fachschaftspreis erhielt Sonia Sipos aus der 10a.