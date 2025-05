Das bestätigt das Regierungspräsidium (RP) Freiburg auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Schulleitungsstelle am Theodor-Heuss-Gymnasium in Schopfheim sei derzeit „bereits zum zweiten Mal im Amtsblatt der Kultusverwaltung ... ausgeschrieben“, informiert das RP. „Ziel ist es, die Stelle bis zum Beginn des neuen Schuljahres regulär zu besetzen.“ Die aktuelle Schulleiterin Claudia Tatsch hatte ihren Posten in Schopfheim zum Schuljahr 2017/2018 als Nachfolgerin von Wolfgang Stocker angetreten. Beim damaligen Stabswechsel stand die Nachfolge bereits um Ostern herum fest. Dieses Mal scheint sich die Nachfolgesuche etwa zäher zu gestalten. Falls bis zum neuen Schuljahr keine Nachfolge gefunden werden kann, wird der stellvertretende Schulleiter Matthias Kreutz die Schule kommissarisch leiten, bis die Stelle wieder regulär besetzt ist, erläutert das RP weiter. Die Schulleitungsaufgaben würden dann im Schulleitungsteam aus stellvertretendem Schulleiter und den Abteilungsleitern verteilt.