«This Is Me ... Now»: Jen liebt Ben - ein ganzes Album lang

Liebe statt Dancefloor-Kracher

Auch andere Tracks wie "To Be Yours", "Mad in Love" und der schon eher nach Sommer klingende Song "Can’t Get Enough" klingen in ihren Titeln wie aus dem Standard-Songwriting-Buch über die Liebe. Dancefloor-Kracher in Anlehnung an einstige Superhits wie "Waiting for Tonight", "Love Don’t Cost a Thing" oder "Dance Again" finden sich auf dem neuen Album keine, stattdessen geht es eine knappe Dreiviertelstunde lang um die Liebe.