This Is Me ... Now Jennifer Lopez kündigt neues Album an

In dem Ankündigungsvideo trägt die 53 Jahre alte Sängerin zuerst das Outfit samt Mütze, das sie auf dem Cover des 2002 veröffentlichten Vorgängeralbums anhatte, bevor sie sich in die JLo von heute mit wehendem Haar verwandelt. Auch in den Songtiteln gibt es eine Referenz an "This Is Me ... Then": Ein Song trägt den Titel "Dear Ben pt. II" in Anlehnung an "Dear Ben". Einen zweiten Teil von "Jenny From the Block" scheint es indes nicht zu geben.

In einem Interview mit der Modezeitschrift "Vogue" sagte Lopez in diesem Monat: "Die Leute denken, sie wüssten, was mir auf meinem Weg passiert ist, die Männer, mit denen ich zusammen war - aber sie haben wirklich keine Ahnung, und oft verstehen sie es so falsch." Es gebe einen Teil von ihr, der etwas vor allen versteckt habe. "Und ich habe das Gefühl, dass ich endlich an einem Punkt in meinem Leben angekommen bin, an dem ich etwas dazu sagen kann."