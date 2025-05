Das allerdings soll nicht das endgültige Aus für einen Standort in Schopfheim bedeuten, versichert das Unternehmen auf Nachfrage unserer Zeitung. Auf der eigenen Webseite wie über das Jobportal Stepstone sucht das Unternehmen einen „Selbstständige*r Marktpartner*in für 79618 Rheinfelden“. Eine eindeutige Ansage, will man meinen. Auf Anfrage unserer Zeitung bemüht sich das Unternehmen allerdings, den Ball flach zu halten: „Derzeit befinden wir uns noch in frühen Abstimmungsgesprächen; weder Mietverträge noch behördliche Genehmigungen sind bislang unterzeichnet.“ Entsprechend bitte man um Verständnis, „dass wir zum jetzigen Zeitpunkt keine konkreteren Angaben machen können“, heißt es in der Antwort aus der Konzernzentrale in Melle. Und weiter: Parallel bleibe man „offen für geeignete Standortalternativen in Schopfheim sowie im näheren Umland“. Durch die Lidl-Erweiterung verliert der Discounter bekanntermaßen seine Bleibe in Gündenhausen. Das Unternehmen hat aber immer wieder bekundet, dass es gern in Schopfheim bleiben würde. Auf der Suche nach einem Alternativstandort habe man sowohl mit der städtischen Wirtschaftsförderung als auch mit mehreren potenziellen Vermietern in engem Austausch gestanden, aber: „Leider hat sich bislang kein umsetzbarer Ersatzstandort ergeben“, hatte das Unternehmen noch vor zwei Wochen auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt.