Thriller Neues von Fitzek: Thriller "Der Heimweg" auf Prime Video

Darum ist Fitzek das Thema so wichtig

Der Berliner Schriftsteller sagt, dass ihm erst beim Schreiben des Romans das Thema in den Sinn kam. "Das Thema liegt mir am Herzen, weil ich Menschen in meiner näheren Umgebung kenne, die Opfer häuslicher Gewalt geworden sind, sich aus toxischen Beziehungen lösen mussten und noch heute in psychologischer Behandlung sind."

Der kurzweilige Thriller, der größtenteils in nur einer einzigen Nacht spielt und mit einem durchaus unerwarteten Plot-Twist daherkommt, überzeugt vor allem durch die äußerst realistischen Dialoge rund um das Thema häusliche Gewalt und mit einem starken Hauptdarsteller-Trio.

"In Deutschland erlebt jede vierte Frau mindestens einmal im Leben körperliche oder sexuelle Gewalt in der Partnerschaft", so steht es am Ende des Films und auch auf der Homepage des Bundesfamilienministeriums geschrieben. Viele Frauen haben ganz offensichtlich nicht nur Angst vor dem Heimweg, sondern vor allem vor dem Ende des Heimwegs - den eigenen vier Wänden.