Die beiden seien am Freitag mit dem Auto unterwegs gewesen und kurz vor Mitternacht von ihrer Mutter als vermisst gemeldet worden. Als die Geschwister nicht nach Hause kamen, hätten sich die Eltern auf die Suche nach ihren Kindern gemacht. Am Stausee hätten sie dann das Auto ihrer Tochter gefunden und die Polizei alarmiert, sagte die Sprecherin. Die Eisschicht auf dem See war der Polizeisprecherin zufolge nicht sehr dick. Polizei und Wasserwacht suchten mit Tauchern und einem Hund nach den Geschwistern, die nur noch tot geborgen werden konnten.

Die Polizei geht nach eigenen Angaben von einem Unglücksfall aus. Es gebe derzeit keine Anzeichen für ein Fremdverschulden, hieß es.