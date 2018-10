Nachrichten-Ticker

11:19 Schäfer-Gümbel: "Es wird zu viel gelabert und zu wenig gemacht"

Berlin - Die Vertrauenskrise der großen Koalition in Berlin hat nach Ansicht des hessischen SPD-Spitzenkandidaten Thorsten Schäfer-Gümbel damit zu tun, dass die Bevölkerung zu wenig Ergebnisse sieht. "Es wird zu viel gelabert und zu wenig gemacht", sagte Schäfer-Gümbel, der auch SPD-Bundesvize ist, im ZDF-"Morgenmagazin" mit Blick auf die stark gesunkenen Umfragewerte für Union und SPD. Am Sonntag wird in Hessen ein neuer Landtag gewählt. Laut dem ZDF-"Politbarometer" müssen CDU und SPD deutliche Verluste hinnehmen.

11:05 Papst Franziskus guckt vom Kölner Dom herunter

Köln - Die Besucher des Kölner Doms werden künftig von Papst Franziskus begrüßt: Eine kleine Statue am Haupteingang trägt unverkennbar die Züge des amtierenden Pontifex. Das freundlich lächelnde Päpstchen ist vor kurzem neu dazugekommen, weil eine frühere Figur im Baldachin des Portals ersetzt werden musste. Eine Steinmetzmeisterin habe Franziskus auf diese Weise am Dom untergebracht, sagte Domarchivar Klaus Hardering am Freitag.

11:04 Tennis-Star Caroline Wozniacki an Arthritis erkrankt

Singapur - Die ehemalige Tennis-Weltranglistenerste Caroline Wozniacki leidet an einer Autoimmunkrankheit. Nach ihrem Aus bei den WTA Finals in Singapur erklärte die Dänin, dass bei ihr vor den US Open im August rheumatoide Arthritis festgestellt worden sei. Bei einer rheumatoiden Arthritis kommt es unter anderem zu Entzündungen und Schwellungen der Gelenke. Die Krankheit ist nicht heilbar, kann bei rechtzeitiger Diagnose aber gut behandelt werden.

10:55 Deutscher in der Türkei zu Gefängnisstrafe verurteilt

Istanbul - Ein türkisches Gericht hat den seit März in der Türkei inhaftierten Patrick K. aus Gießen wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation zu sechs Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Weil er ein militärisches Sperrgebiet betreten habe, solle der 29-Jährige außerdem für ein Jahr und acht Monate ins Gefängnis, sagte sein Anwalt der Deutschen Presse-Agentur. Er wolle das Urteil anfechten. Sein Mandant war im März im türkisch-syrischen Grenzgebiet festgenommen worden.

09:46 Rohrbomben: US-Polizei durchsucht Postzentrum in Florida

Opa-Locka - Nach dem Versand von Rohrbomben an bekannte Demokraten und Kritiker von US-Präsident Donald Trump haben Ermittler ein Postverteilzentrum im US-Staat Florida durchsucht. Ein Bombenentschärfungskommando und eine Hundestaffel seien in der Einrichtung in Opa-Locka im Einsatz, berichtete die örtliche Polizei auf Twitter. Mindestens eins der verdächtigen Pakete habe das Postverteilzentrum passiert, berichtete der "Miami Herald". Bei der Durchsuchung seien aber keine Bomben gefunden worden.