Tichtennis: Hursey weist überragende Bilanz auf

Letztes Hauptrundenspiel erst am 4. April

Folgende Begegnungen stehen noch auf dem Bundesliga-Programm: TTG Bingen/Münster-Sarmsheim – SV DJK Kolbermoor (16.März), ttc berlin eastside – TTC 1946 Weinheim (22. März) und ttc berlin eastside – SV DJK Kolbermoor (4. April). Besonders die beiden Partien in Berlin sind äußerst attraktiv.

Was steht jetzt bereits fest? Dachau, Langstadt und Weil haben die Runde abgeschlossen. Die ersten beiden Plätze, verbunden mit dem direkten Halbfinal-Einzug, sind an Weinheim und Dachau vergeben, wobei die Oberbayern theoretisch sogar noch Platz eins erreichen könnten. Weinheim müsste aber schon hoch in Berlin verlieren, mit 1:6 oder 0:6, ansonsten läuft das Team aus Nordbaden auf der Spitzenposition ins Ziel ein.