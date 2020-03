Tickets, Reisen, Storno Was die Fans jetzt zur EM 2021 wissen müssen

Nach dem abgesagten Klassiker gegen Italien am 31. März in Nürnberg ist durch die Entscheidung der Europäischen Fußball-Union UEFA vom Dienstag für das Team von Bundestrainer Joachim Löw ebenfalls das fünf Tage zuvor geplante Testspiel in Spanien vom Tisch. Wie es danach auch mit den nationalen Ligen und den europäischen Vereinswettbewerben weiter geht, ist offen - der Kontinentalverband setzte alle Spiele für Vereine und Nationalteams "bis auf Weiteres" aus. Eine Arbeitsgruppe soll klären, wie die Saison noch zu Ende gespielt werden kann. Dass das als EM-Test geplante Duell in der Schweiz am 31. Mai angesichts des engen Terminkalenders der Ligen stattfinden kann, erscheint derzeit fraglich. "Wir müssen nun lernen, in Szenarien zu denken", sagte DFB-Präsident Fritz Keller zur Gesamtlage. Zur neuen Saison steht für die Löw-Auswahl der Auftakt in die Nations League gegen Spanien am 3. September an. Das für den Sommer 2021 geplante Finalturnier der zweiten Auflage des neuen Wettbewerbs muss durch den neuen EM-Termin ebenfalls verschoben werden.