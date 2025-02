Tiefbau in Weil: Fahrbahn, Nahwärme, Wasser, Glasfaser und Strom

Bäume bewässern

An den Parkplätzen will die Stadt etwas Neues ausprobieren, kündigte Rotzler an: Bei der Fahrbahnentwässerung soll das Wasser gefiltert und in die Baumstandorte eingeleitet werden. Natürlich gebe es einen Überlauf, konnte der Amtsleiter auf Nachfrage von Axel Schiffmann (UFW) beruhigen. Dieser erkundigte sich auch nach Kanalsanierungen. Stünden in nächster Zeit welche an, könnten diese in geschlossener Bauweise erfolgen, sagte Rotzler.