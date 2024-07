Tiefseebergbau Meeresbodenbehörde tagt in kritischem Moment

Mit anderen Mitgliedstaaten will Deutschland eine Grundsatzregelung zum Schutz der Meeresumwelt zur Diskussion bringen, um keinen Tiefseebergbau zu genehmigen, bis die Folgen genauer erforscht sind. Der kanadische Konzern The Metals Company hat trotz der Umweltbedenken zahlreicher Experten angekündigt, einen ersten Antrag für ein Tiefseebergbau-Projekt noch in diesem Jahr zu stellen. Übernächstes Jahr will er im Pazifik mit dem kommerziellen Abbau von Rohstoffen am Boden der Tiefsee beginnen.

ISA-Chef wird gewählt

Bisher hat der ISA-Rat kein Regelwerk für den Tiefseebergbau verabschiedet. Daher ist unklar, wie mit einem Antrag der Metals Company umgegangen würde. Eine wichtige Rolle könnte der Generalsekretär spielen. Dem Briten Lodge, der eine dritte Amtszeit anstrebt, wird vorgeworfen, der Industrie nahezustehen. Gegen Ende der Woche soll zwischen ihm und der brasilianischen Ozeanographin Leticia Carvalho gewählt werden.