Tiere Auf der Spur des schönsten Affen der Welt

Zähmen lässt sich der Primat nicht. Die, die es versucht haben, sind meist kläglich gescheitert. Das hat auch mit der Ernährungsweise zu tun: Der Rotschenklige Kleideraffe (Pygathrix nemaeus) lebt ausschließlich auf Bäumen und frisst hauptsächlich Blätter. Das Naturschutzgebiet in Son Tra ist mit seinen zahlreichen Katappen- und Feigenbäumen das ideale Habitat - anders als ein Zoo.

Sperrt man das Tier in einen Käfig, so verliert es zudem oft an Farbe. "Das ist wahrscheinlich wie bei Menschen, die blass werden, wenn es ihnen nicht gut geht", meint Barker.

Größte Bedrohung ist der Mensch

Barker lässt "Affen-Brücken" über die Wege des Resorts bauen, damit die Tiere problemlos in der Höhe in ein anderes Waldstück ziehen können. Die Affen sind schnelle und begabte Kletterer. Besonders eindrucksvoll wird es, wenn sie mit ihren leuchtend roten Beinen an einem Ast hin- und herschwingen und dann in voller Länge mit einem großen Satz in einen anderen Baum springen.

Die größte Bedrohung für die Primaten ist - wie so oft - der Mensch. Barker sucht regelmäßig den Wald rund um das Resort ab. "Bislang haben wir zwei Fallen von Wilderern gefunden", sagt er. Die Tiere werden vor allem für ihr Fleisch als Nahrungsmittel und ihre Gehirne als Zutat für traditionelle asiatische Medizin gejagt.

In Vietnam glaubten einige, dass es besondere Kräfte verleihe, die Affen zu essen, während sie noch leben, erzählt Barker. "Ein Jäger hat vor einigen Jahren live im Internet gestreamt, wie er eins der Tiere bei lebendigem Leib gegessen hat", erinnert er sich. Die vietnamesische Regierung greife aber mittlerweile mit harten Strafen durch, um bedrohte Tiere besser zu schützen.

Population schon durch Vietnamkrieg dezimiert

Die Zahl der Kleideraffen nimmt wegen des Verlusts des natürlichen Lebensraums schon seit Jahrzehnten ab. Bereits im Vietnamkrieg wurden die Populationen durch Bombardierungen und den Einsatz von Entlaubungsmittel dezimiert. Und so unglaublich es scheint: Auf einer Militärbasis in Son Tra nutzte die Armee die Primaten früher als Zielscheibe bei Schießübungen.

Die Weltnaturschutzunion (IUCN) führt den "Red-shanked Douc Langur" auf ihrer Roten Liste als "vom Aussterben bedroht". In den letzten drei Generationen (36 Jahre) sei die Zahl der Tiere vermutlich um 80 Prozent zurückgegangen. "Und der Rückgang wird sich voraussichtlich in den nächsten 36 Jahren mit einer ähnlichen (oder sogar etwas höheren) Rate fortsetzen", warnt die Organisation.

In Son Tra scheint aber zumindest momentan die Welt für die Affen-Familien in Ordnung. Die Kleinen spielen übermütig im Geäst, während die Eltern Blätter kauend den sonnigen Nachmittag genießen. Sogar zwei seltene Zwillingsgeburten hat es hier schon gegeben. "Wenn ich ein Exemplar sehe, lasse ich immer noch alles stehen und liegen", sagt Marketing-Manager John Hamilton. Der Kanadier lebt seit 18 Monaten in Son Tra, und um sein Haus herum tummeln sich die "Doucs" besonders gern. "Es sind wirklich bemerkenswerte Geschöpfe", sagt er.