Tiere: Braunbär verletzt Jäger in der Slowakei schwer

Regio-Messe Unternehmen aus Binzen will neuen Standard für Herrenunterwäsche setzen

Der Facettenreichtum der Regio-Messe zeigt sich auch am Teilnehmerfeld der „Regio Connection“ – einer Plattform für Startup-Unternehmen, die sich am Freitag in der Halle 2 vorgestellt haben.